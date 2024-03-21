هتقبض معاشك قبل العيد.. تعرف على موعد صرف معاشات أبريل 2024 وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش

موعد صرف معاشات ابريل 2024، يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاشات شهر أبريل لهذا العام، لذلك أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش ذلك الشعر بالزيادة الجديدة المقررة، كما يمكن الاستعلام بكل سهولة عن قيمة هذا المعاش إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات ابريل 2024

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف معاش شهر أبريل لهذا العام وهذا الميعاد يتمثل في الآتي:

أول أيام صرف معاشات شهر أبريل تكون في يوم الإثنين الموافق 1 من هذا الشهر.

كما أن موعد صرف هذا المعاش تستمر لمدة ستة أيام وقد تنتهي يوم 6 من نفس الشهر.

تم الإعلان بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن تقديم ميعاد صرف معاش شهر أبريل غير صحيح.

خطوات الاستعلام عن قيمة معاش شهر أبريل

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة وقيمته وهذه الخطوات تكون كالآتي

يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهم

سوف تظهر العديد من الخيارات في القائمة الرئيسية اختر منها كلمة الاطلاع على مقدار المعاشات.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الحقول الفارغة ادخل بها كافة البيانات الشخصية في المكان المخصص لهم ومن ثم تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

اضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص قيمة المعاش لشهر أبريل.

في النهاية قد علمنا ما هو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وما هي طريقة الاستعلام عن قيمة هذا المعاش.