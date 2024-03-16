“أحداث شيقة”.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153+ حقيقة تأجيل الحلقة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153، مسلسل “المؤسس عثمان” يُعتبر واحدًا من أبرز الأعمال التركية التي نالت إعجاب الملايين في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يتميز بقصته التاريخية المثيرة التي تروي قيام الدولة العثمانية، ويُلاحظ أن هذا المسلسل يجذب الكثير من المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر كل حلقة جديدة، خاصة بعد الأحداث الملحمية التي جرت في الحلقة السابقة رقم 152، ومن المهم للمتابعين معرفة تفاصيل الحلقة القادمة، حيث يبحثون عن معلومات حول عرض الحلقة 153 والأحداث المشوقة التي ستحدث فيها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153

لجميع الأشخاص المهتمين بمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل “عثمان“، يمكن مشاهدتها على قناة الفجر الجزائرية بصورة مدبلجة، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وذلك يوم الخميس بينما يتم عرض الحلقة بدون دبلجة على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الأربعاء 2024.

حقيقة تأجيل الحلقة 153 من مسلسل عثمان

لا يوجد أي مؤشرات حول تأجيل الحلقة التالية من مسلسل “عثمان” الحلقة رقم 153، يترقب عدد كبير من المتابعين هذه الحلقة بشدة، نظراً للأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة والتي نجحت في جذب ملايين المشاهدين، ومن بين هذه الأحداث ذهاب المؤسس عثمان لمقابلة جلاد روما، بالإضافة إلى إصابة إلتشيم لهولوفيرا بالطعن وفقدانها للوعي.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان

تأتي أحداث الموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان” ضمن إطار تاريخي ملحمي، حيث يُسلط الضوء على السيرة الذاتية لعثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، الذي يتابع مسيرة والده القائد أرطغرل.