دعاء اليوم السادس من رمضان… أكثر من 20 دعاء مستجاب من الكتاب والسنة

يقوم موقع “البديل” بنشر مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك ومنها دعاء اليوم السادس من رمضان 2024، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك واليوم السادس من شهر رمضان، فقد أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان نظرا للأجر العظيم الذي يحمله الدعاء في هذا الشهر المبارك.

دعاء اليوم السادس من رمضان

وفيما يتعلق بدعاء اليوم السادس من رمضان، يكون على النحو التالي:

“اللهم اغسلني في هذا الشهر الكريم من الذنوب، وطهرني في رمضان من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

أسألك يا الله فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك.

اجعلني فيه ربي محبا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستنا فيه بسنة خاتم الأنبياء.”

سنن مستحبة الشهر الكريم ودعاء اليوم السادس من رمضان

وبصلة لفضل الشهر الكريم، قال الفقيه والمؤرخ العربي أبو الفرج ابن الجوزي: “شهر رمضان ليس مثله في سائر الشهور، ولا فضلت به أمة غير هذه الأمة في سائر الدهور.

فيه يغفر الذنب، والسعي فيه مشكورا، والمؤمن فيه محبور ، والشيطان مبعد مثبور .

الوزر والإثم فيه مهجور، وقلب المؤمن معمور بذكر الله.

وقد انقضى بفنائكم هو عن قليل راحل عنكم، شاهدا لكم أو عليكم، مؤذن بشقاوة أو سعادة أو نقصان أو زيادة، وهو ضعيف مسؤول من عند رب لا يحول ولا يزول.

يخبر عن المحروم منكم والمقبول، فأكرموا نهاركم بتحقيق الصيام، واقطعوا ليلكم بطول البكاء والقيام، لعلكم أن تفوزوا بدار الخلد والسلام، مع النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام، ومرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم”.

عادات مستحبة مع دعاء اليوم السادس من رمضان

مع دعاء اليوم السادس من رمضان العديد هناك أيضا العديد من العادات والأعمال المستحبة في شهر رمضان المبارك ومن بين هذه العادات:

تعجيل الإفطار وإفطار الغير: يستحب تقديم الطعام وتوزيعه على الصائمين، فهذا من الأعمال الخيرية المستحبة في شهر رمضان.

قيام الليل: يستحب أداء صلاة التراويح وقيام الليل في شهر رمضان، وهي صلاة اختيارية تصلي بعد صلاة العشاء، وتؤدي عادة في جماعة في المساجد.

تلاوة القرآن الكريم: يستحب تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، ويشجع على قراءة جزء من القرآن يوميا أو قراءة القرآن كاملا خلال الشهر.

الصدقة والزكاة: يشجع على إعطاء الصدقات وإخراج الزكاة في شهر رمضان، فهذا وقت مناسب لصدقات الفطر وزكاة الفطر.