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يانهار علاء الدين|..شرح تحديث ببجي مارس 2024 🎮 البساط السحري والجزيرة والسفينة الطايرة “Pubg Update”
شرح تحديث ببجي مارس 2024 والإجراءات اللازمة لذلك من أبسط الأمور التي يمكن تنفيذها بكل سهولة عبر اتباع التوجيهات المذكورة في السطور القادمة، لقد جمعنا محبي ومتتبعي اللعبة المعروفة مشقة البحث عن التحديث الخاص بها على الأجهزة النقالة سواء كانت تعمل بأي من الأنظمة المتنوعة، وإمكانية الوصول إلى خصائص جديدة مثيرة وتجارب لعب شيقة وحافلة بالحماس، لذا تابعونا لاكتشاف كافة التفاصيل.
شرح تحديث ببجي مارس 2024
تُصدر هذه التحديثات عبر المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمخصصة للأجهزة الذكية مثل متجر آبل ومتجر جوجل بلاي، وتتبع عدة خطوات لاعتماد هذا التحديث.
أولاً: تحديث PUBG mobile للأندرويد
- زيارة موقع جوجل بلاي عبر الإنترنت، وإدخال كلمات “تحديث لعبة ببجي” في خانة البحث.
- يتبين تحديث اللعبة الجديد، ويمكن النقر عليه باستخدام الزر الذي تم تعيينه لهذا الغرض.
- يجب الصبر حتى تنتهي عملية تحميل التحديث الجديد، بعدها يتم النقر على خيار التثبيت.
ثانياً: تحديث PUBG mobile للأيفون
- الدخول إلى المتجر الإلكتروني لـ آب ستور ثم القيام بإدخال كلمات “تحديث PUBG” في مربع البحث.
- ابحث عن الإصدار الجديد من اللعبة واضغط عليه فور ظهوره.
- النقر على أمر التحديث.
- بمجرد الانتهاء، يتم تركيب آخر تحديث للعبة PUBG على الهاتف الجوال.
مميزات وإضافات جديدة في تحديث PUBG mobile
شهد التحديث الجديد للعبة PUBG المحمولة تضمين عدد من الإضافات والتحسينات المتنوعة، وتأتي كما يأتي:
- تم إدخال ميزة الخطاف الناقل التي تسمح بالتنقل بسلقة في أنحاء اللعبة.
- مركبة السكوتر الجديدة.
- تعديلات وإضافات في البنايات من ناحية النمط المعماري والتخطيط وكمية الأدوار.
- تواجد منطقة الظلال وشخصيات النينجا.
- النظام الحديث المضاف في آخر تحديث يمكّن اللاعب من العودة مرة أخرى بعد الخروج ليواصل تجاربه بمزيد من التحديات والمغامرات.
- إصدار الأسلحة الحديثة بما في ذلك السلاح المسمى “atw”
- ظهرت خريطة كاراكين التي تتميز بمناطق صحراوية قاحلة وتنوع في التضاريس شملت كثبانًا رملية عالية، وأودية سحيقة بأرض متقلبة صعبة، إضافة إلى جبال تضم منحدرات حادة تبرز أصالة ميولها الشديدة.