“الزيادة الجديدة في الطريق” جدول مواعيد نزول المرتبات للعاملين في مختلف القطاعات خلال شهر مارس 2024

يترقب العديد من المواطنين موعد صرف المرتبات شهر مارس، وذلك عقب الإعلان الذي قامت به وزارة المالية، وجاء هذا الترقب عقب القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع العام، ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة الموجهة للحماية الاجتماعية، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وقد بدأت وزارة المالية بتنفيذ قرار الزيادة منذ بداية الشهر الحالي، وسنقدم لكم تفاصيل موعد صرف الرواتب المعدلة لشهر مارس بالإضافة إلى جدول يوضح الزيادات المستحقة لكل فئة وظيفية.

موعد صرف المرتبات شهر مارس

وزارة المالية أصدرت جدولاً لتوزيع رواتب مارس للعام الجاري كالآتي:

الخميس 21 مارس 2024 يكون اليوم الأول لصرف الرواتب.

الأحد 24 مارس 2024 يعتبر اليوم الثاني لعملية الصرف.

الاثنين 25 مارس تستمر عملية الصرف في يومها الثالث.

الثلاثاء 26 مارس 2024 يكون اليوم الرابع للصرف.

الأربعاء 27 مارس 2024 هو آخر يوم للصرف ويختتم باليوم الخامس.

جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024

من المفترض أن الزيادات الجديدة في رواتب الموظفين قد تم اطلاقها منذ بداية شهر مارس وفقًا للتفاصيل التالية: