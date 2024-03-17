“خلاص هااااانت” متى موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة 15% وتطبيقها رسمياً لجميع أصحاب المعاشات

يتابع الموظفون في القطاع العام بشغف تفاصيل موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس 2024، والتي سوف تأتي في وقت يتزامن مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، هذه الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد جزءًا من إجراءات الحماية الاجتماعية وتحظى بأهمية خاصة لدى العاملين، وسنقدم لكم في السطور القادمة كل ما يتعلق بتفاصيل ومواعيد صرف هذه الزيادات.

موعد صرف المعاشات بعد الزيادة

حددت وزارة المالية جدولاً زمنياً لصرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة لشهر مارس 2024 والذي ستكون ابتداءًا من يوم الخميس 21 مارس واليوم الثاني للصرف هو يوم الأحد الموافق 24 مارس على أن يستمر الصرف لباقي المعاشات في التواريخ التالية الاثنين 25 مارس، الثلاثاء 26 مارس وأخر يوم سوف يكون الأربعاء 27 مارس، وقد جاءت الزيادات كما يلي:

راتب الدرجة السادسة تصل حتى مبلغ 6000 جنيه.

اما راتب الدرجة الخامسة قدره 6500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة راتب شهر مارس بقيمة 7000 جنيه.

بالنسبة لراتب الدرجة الثالثة سيكون بعد الزيادة 7500 جنيه.

يصل معاش الدرجة الثانية مبلغ 8000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى على مبلغ 8200 جنيه.

أما معاش المدير العام يصل الى 9200 جنيه.

الدرجة العالية تحصل على 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة يبلغ راتبها بعد الزيادة 12200 جنيه.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات لتحديث الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، متضمنة تعديلات في الأجور والرواتب لتصل إلى 6000 جنيه مصري كحد أقصى شهريًا للموظفين الحكوميين بناءًا على المرتبة الوظيفية، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6000 جنيه وهو ارتفاع بدلًا من 4000 جنيه للأفراد الذين يشغلون الدرجة السادسة.