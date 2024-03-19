اتصرف وجهز الفلوس|…مقدم وحدة سكنية جديدة متشطبة من صندوق الإسكان الاجتماعي+موعد طرح كراسة الشروط

مقدم وحدة سكنية جديدة متشطبة، انتشر في الساعات الأخيرة الكثير من الأحاديث حول طرح شقق جديدة من صندوق الإسكان الاجتماعي وعدد كبير من المواطنين يرغبون في معرفة المقدم الخاص بهذه الوحدات السكنية من أجل التخلص من كافة المشاكل التي تأتي إليهم بسبب السكن بالإيجار، صندوق الإسكان الاجتماعي أكد على صحة الأخبار وأن هناك مفاجأة سارة يتم تحضيرها لكافة المصريين والآمر يتعلق بالإعلان الخاص بالمصريين رقم 18 الموجه لجميع الغير مقتدرين من محدودي الدخل.

مقدم وحدة سكنية جديدة متشطبة

‏قام صندوق الإسكان الاجتماعي بطرح مجموعة جديدة من الشقق خاصة بمحدودي الدخل بمساحات مختلفة ومتشطبة ويتراوح أسعار هذه الوحدات السكنية من 350 ألف و500 ألف جنيه ويتم دفع مقدم لهذه الشقق يتراوح من 25,000 إلى 30,000 جنيه، ويتم تحديد القسط بناءً على عدة عوامل وهي عمر الشخص الذي يتقدم للحصول على الشقة وأيضًا الوظيفة التي يعمل بها والراتب الشهري الخاص به ليكون 1100 أو 2200 على حسب ظروف كل شخص، وتصل مدة التقسيط لسعر الوحدة السكنية 30 عام تقريبًا والفائدة تكون قليلة جدا قد تصل إلى 3% ولا تزيد عن ذلك.