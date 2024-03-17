رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر مارس 2024 وشروط استحقاقها عبر وزارة التضامن الاجتماعي

يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة الذي يعد مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأفراد ذوي الدخل المحدود، حيث توفر الوزارة موقعًا إلكترونيًا يستطيع المستفيدين من خلاله الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم أي شكاوى أو تظلمات متعلقة بالمعاشات، ونوضح في السطور القادمة كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة الكترونيًا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي المختصة ببرنامج تكافل وكرامة.

النقر على قسم برامج ومبادرات.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة.

الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي للمستفيد في الحقل المخصص.

الضغط على زر الإستعلام لعرض النتائج.

ستظهر النتيجة فورًا، موضحة إذا كان الطلب موافق عليه أو مرفوضًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وتشمل هذه المعايير ما يلي: