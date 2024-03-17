“قسط على 20 سنة” وزارة الإسكان تعلن تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن 2024 وشروط التقديم

تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن، يعتبر تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق شاغرة بالمدن الجديدة في برنامج مسكن، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن.

تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن

ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة حول تفاصيل طرح شقق مشروع مسكن، وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أول شقق من مشروع مسكن في المدن الجديدة حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة وحدات سكنية شاغرة في المدن الجديدة بشكل دائم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بنظام القرعة العلنية اليدوية، ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة التقديم على مشروع مسكن ويمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية .

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الاسم الرباعي للمتقدم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

رفع بطاقة الرقم القومي على الموقع من الجهتين.

اختيار الدور المرغوب فيه أرضي أو متكرر أو أخير.

الضغط على أيقونة أرغب في التقديم لتظهر استمارة التقديم بها كود الحجز.

يتم طباعة استمارة التقديم والتوقيع عليها ورفعها إلى الموقع.

سداد رسوم الحجز على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان عن طريق التحويل البنكي ACH أو وسائل الدفع الإلكتروني.

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

يتساءل العديد من المواطنين عن أهم الشروط اللازمة للتقديم على شقق برنامج مسكن، وهذه الشروط كالتالي: