خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تزداد اهمية معرفة موعد صرف الراتب للمستحقين في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي، مما يثير اهتمام الكثير من المواطنين، خاصة الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذا، سنقوم هنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن موعد صرف الراتب والأسماء المستحقة عبر منصة “مظلتي” بشكل مفصل.

خطوات الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

بعد الإعلان الرسمي عن كشوفات وقوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، سيتم نشر القوائم على منصة “مظلتي” الإلكترونية، مما يتيح للمتقدمين استعراض أسماء المشمولين بالدعم بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة المراكز المعنية، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة “مظلتي” الإلكترونية.

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية المتوفرة على الصفحة الرئيسية للمنصة.

تحديد رقم الوجبة المطلوبة للاستعلام عنها، والتي قد تكون معينة كوجبة سابعة على سبيل المثال.

الضغط على خيار تحميل ملف كشوف الأسماء الخاصة بالمحافظة التي قدَّم فيها المواطن الطلب، وذلك بصيغة PDF.

بعد تحميل الملف، يتم فتحه والقيام بالبحث فيه باستخدام رقم الهوية الوطنية للمتقدم، بهدف التعرف على حالة الطلب، سواء تم قبوله أم تم رفضه.

من خلال هذه الخطوات، يتمكن المواطنون في العراق من الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، مما يوفر لهم الوقت والجهد المطلوبين في البحث عن هذه المعلومات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التسجيل والحصول على الدعم، وتشمل الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً، سواء كان رجالاً أو نساءً، ويجب أن يكون مقيماً داخل العراق.

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 55 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء، ولا يجب أن يقل عمره عن 18 عاماً للرجال و16 عاماً للنساء.

يجب عدم وجود أي سجل تجاري أو أصول لدى المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم من بين الفئات التالية: المرأة المطلقة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأيتام، أو أبناء الشهداء.

بتوفير هذه الشروط، يتمكن المواطنون العراقيون الراغبون في الحصول على الدعم من التسجيل والاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية وفقاً للمعايير المحددة.