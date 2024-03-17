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اشتريه وانتا مغمض وعلي ضمنتي.. مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro الهاتف الاقوى من شاومي… وحش السرعة والأداء..!!
شركة شاومي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وتشتهر بإنتاج هواتف تحتوي على مواصفات عالية وبأسعار معقولة. واحدة من أحدث هواتفها هي Xiaomi Redmi Note 11 Pro، والتي تأتي بكاميرا ضخمة تصل إلى 108 ميجا بكسل، مما يجعلها مناسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي.
مواصفات الهاتف
- من حيث الأداء، يأتي Xiaomi Redmi Note 11 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G القوي والسريع، وذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 أو 8 غيغابايت تساعد على تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الأحدث لتجربة استخدام أسهل وأكثر تطوراً.
- أحد أبرز ميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro هي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل، التي توفر صورًا واضحة وحادة بألوان طبيعية وتفاصيل دقيقة. بفضل تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، يمكن للمستخدمين التقاط صور مستقرة حتى في الإضاءة المنخفضة.
- بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاميرا على عدسة زاوية عريضة وعدسة ماكرو لالتقاط مجموعة متنوعة من الصور بجودة عالية، كما تحتوي الكاميرا على تقنية تحسين الذكاء الاصطناعي التي تعزز تفاصيل الصور وتعزز تجربة التصوير بشكل عام.
- فيما يتعلق بالبطارية، يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن يوما كاملا من الاستخدام المكثف دون الحاجة إلى إعادة الشحن. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يوفر شحنا سريعا للبطارية.
هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro
يمكن القول بأن هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro يعتبر خيارا ممتازا لعشاق التصوير الفوتوغرافي والألعاب بفضل مواصفاته القوية وكاميرا 108 ميجا بكسل المذهلة وبسعره المعقول، يعتبر هذا الهاتف خيارا ممتازا لمن يبحثون عن هاتف ذكي مميز بأداء قوي وكاميرا متطورة.
هاتف Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- وسائل الأمان والحماية: يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الباور، بالإضافة إلى دعم تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.
- يدعم الهاتف العديد من المستشعرات الأخرى مثل مستشعر الحركة والقرب والبوصلة ومستشعر الدوران.
- يتوافق الهاتف مع منافذ سماعات الأذن بقطر 3.5 ملم.
- يأتي الهاتف بصوت ستريو .
- يتميز منفذ USB بنوع C الجديد بخاصية OTG.
- تحتوي البطارية على سعة 5000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط.
- الهاتف مزود بنظام تشغيل أندرويد 11 بالإضافة إلى واجهة شاومي MIUI 13.
- يمكن الحصول على الهاتف باللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض