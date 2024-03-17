الفلوس هتكتر والخير هيزيد..سعر أردب القمح الجديد 2024 بعد قرار الحكومة وأماكن التوريد

سعر أردب القمح الجديد، يعتبر القمح واحد من السلع الاستهلاكية التي لا يمكن الاستغناء عنها من جميع المواطنين ومع حلول شهر رمضان الكريم ازدادت عمليات البحث عن سعر أردب القمح الجديد، ونظرًا لأن الحكومة المصرية حريصة على شعبها قامت بالإعلان عن السعر الاسترشادي الخاص أردب القمح حتى يستطيع المزارعين الحصول على نسبة تشجعهم على الاهتمام بالمحاصيل المفيدة للبلد ونظرا لأهمية الأمر سوف نتعرف على السعر الخاص بالقمح الموضح من قبل مجلس الوزراء.

سعر أردب القمح الجديد

‏قام مجلس الوزراء بالإعلان عن سعر أردب القمح والذي يعادل 1600 جنيه لل 150 كيلو من القمح، ويعتبر هذا السعر من الأسعار المناسبة جدا التي تساعد المزارعين على الحصول على حقوقهم خصوصًا بسبب التكلفة العالية لزراعة القمح، حيث أن زراعة القمح تحتاج إلى تجهيز الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة ومعدات عملية الحرث والزراعة أيضا، كل هذه تكاليف على المزارعين ولذلك تم وضع هذا السعر حتى يتمكن المزارعين من الزراعة في كل عام والحكومة المصرية تأمل أن يتم توريد القمح بنسبة 50% في العام القادم.

‏سعر كيلو القمح للمستهلك في الأسواق

‏على الرغم من أن الحكومة تسعى جاهدًا لتوفير كافة المعدات والمستلزمات للمزارعين حتى يتمكنوا من تحقيق دخل أعلى في المواسم القادمة وتوفير كافة وسائل تجهيز الأراضي الزراعية وعمليات الحرث والزراعة حتى يتم العمل بنظام الزراعة التعاقدية: