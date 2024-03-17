رابط رسمي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، يبحث جميع المواطنين العراقيين المشتركين في الوجبة الأخيرة الخاصة بالرعاية الاجتماعية عن الأسماء التي قد تم الإعلان عنها، حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقوم بتقديم الدعم لعدد من الأسماء المشتركين يُسمون بأسماء المشمولين بالوجبة الخاصة بهم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن هذه الأسماء وعن كيفية البحث عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

لكي يتم معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية .

يتم بعد ذلك التأكد من رمز التحقق وكتابته.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بقسم الخدمات الالكترونية.

يتم اختيار معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بعام 2024 م.

يتم اختيار الوجبة التي ينبغي الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.

يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستعلم لكي يتم البحث عنها.

يتم التأكد من جميع المعلومات الشخصية ومن ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

يظهر أمام الشخص المستعلم الكشوفات الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

رفض الرعاية الاجتماعية

من الممكن أن يتم رفض الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمواطن العراقي، وهذا الأمر له عدة أسباب، فمن ضمن تلك الأسباب هي عدم التأكد من أن كافة الشروط الخاصة بالتقديم متاحة، فهذا الأمر يسبب رفض الرعاية، فمن ضمن تلك الأسباب: