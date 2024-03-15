” الزغاريد مالية البلد “.. وزارة التضامن تعلن عن أنباء سارة للمعاشات 2024.. خلاص هتقبض معاشين مع بعض

في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الذي نمر به جميعًا والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص أعلنت وزارة التضامن والهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية عن وجود زيادة تصل قيمتها ل20% لجميع المستفيدين من المعاشات، وهذه تعتبر فرحة كبيرة لجميع الأشخاص وتم التأكيد على صرف الزيادة منذ بداية شهر يوليو لعام 2024 حتى يساعد هذا الأمر على مساعدة المواطنين في التغلب على ارتفاع الأسعار الشديد.

‏وزارة التضامن تعلن عن أنباء سارة لأصحاب المعاشات

‏بعد الإعلان عن وجود زيادة على المعاشات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الكثير من الأشخاص يتساءلون عن قيمة هذه الزيادة:

‏الأشخاص الذين يصل معاشهم إلى 6400 جنية سوف تكون الزيادة الخاصة بمعاشهم 1280 جنيه.

‏وبناءً على القيمة الكلية الخاصة بالمعاش الذي يحصل عليه المستفيد سوف تكون قيمة الزيادة والتي تتراوح من 200 جنيه حتى 1280 جنيه مصري.

‏الزيادة عامة لجميع أصحاب المعاشات سواء المعاشات الخاصة بالمتقاعدين عن العمل أو المعاشات الخاصة بالمعاقين أو المعاشات الخاصة بالأشخاص المتوفين سوف يحصل الجميع على زيادة على حسب قيمة الراتب.

‏يجب أن يعلم جميع المستفيدين أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها مع الراتب الخاصة بـ معاش شهر يوليو لعام 2024.

‏وزارة التضامن توضح فائدة الزيادة على أصحاب المعاشات