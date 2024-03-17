بعد تطبيق قانون زيادة راتب التقاعد.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، هناك العديد من المواطنين العراقيين الذين يقومون بالتساول عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين وجميع الأخبار الخاصة بها، فمن ضمن تلك الأخبار هو خبر موعد صرف تلك الرواتب، حيث أن الجميع يتساءل عن هذا الموعد خاصةً بعد الإعلان عن الزيادة التي سيتم إضافتها من قبل الحكومة العراقية على تلك الرواتب، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن موعد صرف تلك الرواتب في العراق وكيفية الاستعلام عنها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أصبح بإمكان جميع المواطنين العراقيين معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وأيضًا معرفة مقدار الزيادة الجديدة التي سيتم إضافتها لهذا الراتب من خلال إتباع بعض الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية.

يتم بعد ذلك الدخول على الخدمات الالكترونية التي تكون في الصفحة الرئيسية.

يتم بعد ذلك اختيار الخانة الخاصة بعملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المستعلم والتأكد من إن كانت صحيحة.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام ومن ثم يتم تحميل جميع التفاصيل الخاصة بالشخص المستعلم من مقدار الراتب ومقدار الزيادة وأيضًا ميعاد الصرف الخاص به.

قوانين زيادة رواتب المتقاعدين

هناك العديد من القوانين التي قد تم الإعلان عنها فيما يخص زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، حيث أنه من ضمن تلك القوانين: