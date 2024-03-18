جهز ورقك وبطاقتك وفلوس المقدمه .. موعد فتح طرح أراضي الإسكان الجديدة في عدد من المدن على مستوى الجمهورية مارس 2024

أراضي الإسكان الجديدة هي آخر طرح تستعد له وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الفترة الحالية، حيث تستكمل الوزارة مشروع سكن لكل مواطن، الذي يقدم له فرصة شقق سكنية جاهزة على السكن المباشر، أو يقدم أراضي سكنية يستطيع المواطن البناء عليها وتكون الأراضي كاملة المرافق مؤهلة للسكن، وتقسم الوزارة تلك الأراضي إلى ثلاث أقسام وهي السكن المتوسط ثم السكن المتميز ثم الأكثر تميزا.

أراضي الإسكان الجديدة

لكي يحصل المواطن على أراضي الإسكان الجديدة عليه التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، الذي خصصته الوزارة للأراضي فقط والجدير بالذكر أنه تم طرح مرحلتين سابقتين من هذا المشروع في عام 2023، وعلى من يرغب في التقديم دفع مقدم جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان، والحصول على إيصال لتأكيد الحجز استكمال الخطوات على الموقع بالخطوات التالية.

الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية .

بعد الدخول على صفحة الموقع الرئيسية تجد أمامك ثلاث اختيارات.

حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا يليه حجز قطع الأراضى المتميزة ثم حجز قطع الأرضي المتوسطة.

اختر منهم ما يناسبك.

ثم اضغط زر ” بدء الخدمة”.

حدد المدينة التي تناسبك من الاختيارات الموجودة في الموقع.

حدد القطعة المطلوبة من بين الاختيارات المتاحة في الموقع.

اكتب جميع بياناتك من الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من بيانات تجدها أمامك.

حمل المستندات الرسمية المطلوبة.

حدد طريقة السداد.

اضغط زر ” تقديم الطلب”.

مقدم جدية الحجز في أراضي الإسكان الجديدة

على كل من يرغب في حجز الأراضي الجديدة دفع مقدم جدية الحجز أولا، والذي يختلف وفقا لطبيعة الأرض مثل مساحة عة الأرض والمدينة المتواجدة بها كما يلي.