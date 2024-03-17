الأقوى السنادي..مواعيد عرض مسلسل الحشاشين رمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسل

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين من الموضوعات التي اهتم بها الكثير من الجماهير مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا مع عرض الحلقات الأولى في مطلع شهر رمضان المبارك، وقد استطاع أن يتصدر محركات البحث كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة اليومية وفيما يلي نتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد عرض مسلسل الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

بدأ عرض مسلسل الحشاشين يوم الاثنين الموافق الأول من رمضان الحادي عشر من مارس الجاري، وقد تساءل الكثيرون عن مواعيد العرض لما له من قصة شيقة وممتعة تعرض أحداث تاريخية، حدثت في القرن الحادي عشر الميلادي وهي تروي قصة واقعية لجماعة الحشاشين، ويعرض مسلسل الحشاشين حصريا على قناة DMC الفضائية في المواعيد التالية.

يبدأ العرض الأول لحلقات الحشاشين الساعة التاسعة مساءا على شاشة dmc.

الإعادة الأولى لحلقات الحشاشين الساعة 1:45 صباحا على شاشة dmc.

كما يتم عرض الإعادة الثانية الساعة الرابعة عصرا في اليوم التالي.

هذا بجانب عرض الحلقات على شاشة dmc drama الساعة الحادية عشر مساءا.

أما عن منصة watch it فتعرض الحلقات الساعة السابعة مساءا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجسد النجم كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح الذي يترأس جماعة الحشاشين الموجودة في بلاد فارس، والتي تتخذ العقيد الإسماعيلية مبدأ لها وقد جمع حسن هؤلاء الرجال وأطلق عليهم “الفدائيين”، واتسموا بالشجاعة والإقدام وعدم الخوف من أجل تحقيق أهدافهم، حيث قاموا باغتيال الكثير من الشخصيات الهامة وقد سببوا الكثير من الرعب والخوف للحكام العرب في ذلك الوقت، ويضم مسلسل الحشاشين نخبة من نجوم الفن المصري الذي يزخر تاريخهم بالأعمال الدرامية الناجحة ومنهم التالي.