” هتنمي مهارات طفلك” نزل حالاً تردد قناة كراميش 2024 الجديد وسلي أطفالك بأجمل الأغاني

تردد قناة كراميش، هناك الكثير من القنوات الفضائية الموجودة على القمر الصناعي الخاصة بنشر محتويات للأطفال الصغار، فتميزت قناة كراميش أنها من أروع القنوات التي يمكن للأطفال الصغار متابعتها، فهي تقوم بتقديم الكثير من البرامج والأغاني المتنوعة الهادفة التي تعمل على تنمية المهارات لدى الطفل.

تردد قناة كراميش

الآن يمكنك الحصول تردد قناة كراميش فهي تعد من أفضل قناة على الإطلاق للأطفال والكبار أيضًا، قم بتثبيتها على جهازك بكل سهولة من خلال الترددات التالية:

تردد القناة على النايل سات 2024

التردد هو: 11643.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

دقة الجودة هي: SD.

تردد آخر للقناة على النايل سات 2024

التردد هو: 11643.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

دقة الجودة هي: HD.

تردد قناة كراميش علي عرب سات 2024

التردد هو: 11390.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

دقة الجودة هي: SD.

تردد آخر على عرب سات 2024

التردد هو: 11390.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

دقة الجودة هي: HD.

أغاني قناة كراميش

تميزت قناة كراميش أنها من أروع القنوات التي تقوم بعرض اغاني شيقة للطفل الصغير، ومن أبرز هذه الأغاني هي الآتي:

أغنية الماما والبابا.

اغنية عيني واوا.

أغنية نبي الشفاعة.

أغنية صار كبير وكبرت.

نبذة عن قناة كراميش

تم طرح القناة للعمل عبر الأقمار الصناعية الفضائية في منتصف شهر فبراير من عام 2009 ميلادي، وهي ملك وسيم عواد وتمتد تغطية القناة بداخل دول الوطن العربي كافة، ومقر القناة الأساسي في عمان – الأردن، وتعتمد على تقديم الكليبات والبرامج ذات المحتوى التربوي كالآداب والسلوكيات.

في نهاية مقالنا إذا كنت تريد قناة مجانية بدون دفع اشتراك شهري للأطفال، قم بتثبيت تردد الخاص بقناة كراميش واستمتع بقضاء وقت الفراغ أمامها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.