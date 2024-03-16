انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري عبر منصة إحسان 1445

تسعى منصة إحسان منذ اليوم الأول لها إلى تعظيم أثر مشروعات التنمية والخير، وبالتالي تعزيز دور السعودية في هذا المجال، وتغطي المنصة مختلف المجالات الخيرية في كافة مناطق السعودية، وكان آخر ما أعلنت عنه هو انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري، والتي جاءت تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، وبذلك تعمل على تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف اجتماعيًا مع كافة المحتاجين عبر قنوات ذات ثقة تضمن وصول المساعدات إلى من يستحقها.

موعد الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري

بعد حصول منصة ” إحسان” على موافقة من قبل خادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم تحديد موعد انطلاق الدورة الرابعة من الحملة الوطنية للعمل الخيري وذلك يوم الجمعة بتاريخ 15 مارس 2024 الموافق 5 رمضان 1445، وذلك سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري

الدورة الرابعة من الحملة الوطنية للعمل الخيري ما هي إلا استكمالا لما يقدمه خادم الحرمين من رعاية للعمل الخيري والرعاية الدائمة لشعبه بل وتعظيم أثر هذه الأعمال الخيرية بحلول شهر رمضان المبارك، وتبعًا لما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان ” المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني”.

جاء إطلاق الحملة تزامنًا مع الشهر الذي يتضاعف فيه الأجر ويحرص الجميع على فعل الخيرات وإخراج الصدقات، وسيتم استقبال تبرعات كل من الأفراد والشركات عبر المنصة أو عبر الرقم:8001247000، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما أوضح الحسيني أنه سيتم نقل الحملة مباشرة عبر قناة الإخبارية.

شروط الحصول على دعم منصة إحسان

مع الإعلان عن موعد انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري، تم وضع بعض الشروط التي تحدد المستفيدين من هذا الدعم، والتي جاءت فيما يلي: