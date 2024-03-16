الإفتاء توضح تحديد قيمة زكاة رمضان والفدية لهذا العام 2024 (من هم المستحقون لزكاة الفطر)

قيمة زكاة الفطر، أن زكاة الفطر هي الزكاة التي ألزم الله- سبحانه وتعالى- بها كل مسلم ومسلمة مقتدر ماديا أن يقوموا بإخراجها، أما الفقير الغير قادر لا تجب عليه زكاة الفطر، وإن الحكمة منها هي تطهير الصائم من اللغو والرفث أثناء شهر رمضان ومواساة الفقراء وإعانتهم في العيد.

قيمة زكاة الفطر

أعلن مفتي الجمهورية الشيخ “شوقي علام” أن قيمة زكاة الفطر لعام 2024 سوف تكون 35 جنيهًا كحد أدنى للفرد، كما أشارت دار الإفتاء المصرية أنه يستطيع المسلم إخراج زكاة الفطر نقدًا وليس من الضروري أن يقوم بشراء أي نوع من أنواع القمح والحبوب الخاصة بزكاة الفطر، ولا حرج لمن يرغب في إخراج أكثر من المبلغ الذي حددته دار الافتاء.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024

أن زكاة الفطر هي فرض على كل المسلمين والتي يجب إخراجها من بداية أول يوم في شهر رمضان الكريم إلى قبل صلاة العيد كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الظروف المعيشية لأسر المسلمين يناشد مفتي الجمهورية التعجيل في إخراج الزكاة.

من هم المستحقون لزكاة الفطر

أوضح دار الإفتاء المصرية أن هناك فرقًا بين زكاة الفطر وزكاة المال، فالذين يستحقون زكاة الفطر كما جاء في كتاب الله- عز وجل- القرآن الكريم هم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون من الطعام والملبس ما يكفيهم، وزكاة المال هي التي تشتمل على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

ما حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر حتى غروب شمس يوم العيد؟

يمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.

تعرفنا في هذا المقال على قيمة زكاة رمضان لعام 2024، وان زكاة الفطر من الأمور المحببة إلى الله- عز وجل- وهي واجبة على المسلم ويقوم بإخراجها بنفسه لكل مستحقيها.