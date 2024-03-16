استعلم عنها الآن بـ 5 خطوات.. وزارة التضامن تُعلن عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم البرامج التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين لتوفير كل الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، حيث إن هذا الكارت يشمل على التشخيص والرعاية والعلاج له، كما أنه يوفر الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ويستطيعون من خلاله الحصول على وظيفة مخصصة لهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على ذوي الاحتياجات الخاصة اتباعها لكي يقوم بـ الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الخاص ب وزارة الضمان الاجتماعي .

النقر على كلمة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم النقر على استعلام كارت الخدمات المتكاملة.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

ثم انقر على كلمة بحث.

خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة

إلى كل من يرغب في الحصول على البطاقة الخاصة بالخدمات المتكاملة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عليه اتباع الآتي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

اضغط على طلب جديد.

سيظهر أمامك صفحة لتسجيل الطلب.

قم بكتابة كل البيانات بطريقة صحيحة.

ثم إرفاق الأوراق المطلوبة مثل صورة البطاقة وشهادة الميلاد والصور الشخصية.

قم بإرفاق صورة من إيصال سداد رسوم قيمتها 50 جنيهًا.

ارفق صورة التقرير الطبي الخاص بالإعاقة.

اضغط على كلمة استيفاء البيانات الأساسية للطلب.

سوف تجد أمامك رقم الطلب احتفظ به.

بعد مرور فترة قم بالاستعلام عن الطلب لمعرفة النتيجة سواء كان بالرفض أو القبول وعند قبول الطلب قم بالدخول على أيقونة الحجز لتحديد موعد الكشف الطبي.

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024 كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم يأتي بعدة ألوان وفقا لها كما يلي:- البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة. البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الاعاقات المتوسطة. البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية .

في نهاية موضوعنا تم عرض كل الخطوات اللازمة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيف يمكن للمواطن ذي الاحتياجات الخاصة للحصول عليها.