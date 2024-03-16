أسرار تحضير صينية بطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في الفرن على طريقة الشيفات!

تستعد معظم السيدات لعمل أشهى الأطعمة لإسعاد أزواجها، حيث تعد جميع الأكلات المفضلة لديهم سواء أكلات تقليدية أو أكلات مبتكرة، ومن الأكلات المفضلة لدى الجميع ولا يختلف عليها أحد هي طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

مكونات صينية بطاطس باللحمة المفرومة

تتنوع العناصر الغذائية في صينية بطاطس باللحمة المفرومة كما يفضلها الكبار والصغار، ويمكن عرض مكوناتها على النحو التالي:

½ كيلو من البطاطس ذات الحجم الصغير للحشو.

¼ كيلو من اللحم المفروم.

بصلة واحدة بالحجم الكبير.

قليل من الثوم.

قليل من الفلفل الأسود.

قليل من الملح.

قليل من البهارات.

بشر من جوز الطيب.

3 فصوص من الحبهان.

زيت حسب الرغبة زيت زيتون أو ذرة للقلي.

تقطيع فلفل حار اختياري.

كوب من عصير الطماطم.

الخطوات وطريقة التحضير

ومن خلال الخطوات التالية يمكن تحضير ألذ صينية بطاطس باللحمة المفرومة: