مافيش بقع داكنة تاني! 4 ماسكات طبيعية سحرية هتخليكي ملكة جمال من غير كريمات وكيمياويات!

كيفية تفتيح البشرة؟ من أكثر الأسئلة التي تملأ محركات البحث على جوجل، الحصول على بشرة نضرة وفاتحة حلم أي فتاة وسيدة، مما يجعلهم يلجئون إلى استعمال منتجات العناية بالبشرة، لكن تلك الطريقة ليست الأفضل، لاحتوائها على كيماويات، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل، بالإضافة إلى أنها مضمونة ولا تضر بالبشرة، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسكات تفتيح البشرة بأقل التكلفة و طريقة التحضير سهلة للغاية.

ماسكات تفتيح البشرة

الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي يمكنك الحصول منها على أفضل النتائج، خاصة إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة وصحية أكثر، تكلفتها بسيطة مقارنة بمنتجات الأخرى التي تملأ الأسواق، لذلك سنعرض أفضل خلطات طبيعية من خلال فيما يلي:

ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

الزبادى من أكثر المكونات التي تساعد على إزالة التصبغات، نظرا لكونه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في القضاء على البقع الداكنة بشكل سريع:

نضع نصف ملعقة من العسل، نصف كوب من الزبادي، نخلط جميع المكونات.

نضع المزيج على الوجه والرقبة.

نترك المزيج لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك العدس الأحمر لتفتيح البشرة

العدس الأحمر من أكثر الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة، نظرا لكونه يحتوي على مضادات للأكسدة:

يتم نقع عدس الأحمر لمدة 12 ساعة في ماء.

ثم يطحن في الخلاط الكهربائي حتى يكون ناعم.

يضع على الوجه لمدة ثلث ساعة، يغسل بماء بارد بعد أن يجف.

ماسك الليمون والعسل لتفتيح البشرة

الليمون والعسل من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح واعطاء نضارة للبشرة:

نأتي بملعقة صغيرة من العسل، ليمونة معصورة، نضعهم في وعاء، نخلط المكونات جيدا.

نضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بماء فاتر.

ماسك الكركم لتفتيح البشرة

مسحوق الكركم يساعد كثيرا في التخلص من التصبغات و الهالات السوداء مع اعطاء نضارة للبشرة:

نخلط ملعقة من مسحوق الكركم مع الزبادي، العسل، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع المزيج على الوجه، يترك حتى يجف، ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

قدمنا لكم اليوم ماسكات تفتيح البشرة مع معرفة كيفية تحضير كل ماسك، قومي بتجربة تلك الوصفات للحصول على بشرة نضرة.