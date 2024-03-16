قولي وداعاً للنحافة! 7 وصفات سحرية هتخليكي ممتلئة وهتزود وزنك في أسبوعين!

أصبحت النحافة من أكثر المشكلات التي يعاني منها العديد سواء رجال أو نساء، مما يضطرون اللجوء إلى أخذ العقاقير الكيماوية التي تؤثر بالسلب على أجهزة الجسم من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالغدة فيما بعد، لكونها تعمل على لخبطة الهرمونات وزيادة معدل ضربات القلب، الوصفات الطبيعية لا يوجد أفضل منها، فهي الإختيار الأمثل لك، تناول الأطعمة والمشروبات التي تتضمن على سعرات حرارية، تؤدي إلى زيادة جسمك بشكل طبيعي من جانب آخر سوف تستفاد من العناصر الغذائية، اليوم سنقدم لكم أفضل الوصفات لزيادة الوزن بأقل التكلفة.

أفضل الوصفات لزيادة الوزن

أصبح العديد يعاني من النحافة الزائدة، يمكن أن يرجع ذلك لعوامل وراثية أو حالة نفسية سيئة، لذلك يكون الوصفات الطبيعية هو الحل الأمثل حتى أن يزيد الجسم بشكل طبيعي، اليوم سنقدم لكم أفضل الخلطات الطبيعية من خلال فيما يلي:

الحليب

يعتبر الحليب مصدر أساسي للبروتين والكربوهيدرات ودهون للجسم، بالإضافة إلى أنه مكون رئيسي للكالسيوم وفيتامينات والمعادن، يحتوي على مادة الكازين التي تساعد على زيادة العضم.

اللحوم الحمراء

اللحوم من أكثر الأطعمة التي تعمل على زيادة العظم، شريحة اللحمة الواحدة تتضمن على 170 جرام يعني تقريبا 3 جرام من الليوسين، يتكون من حمض أميني الذي يعمل على تحفيز الجسم وبناء أنسجة جديدة.

الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو من الأطعمة التي تتضمن على دهون مشبعة، أيضا تتضمن على نسبة كبيرة من سعرات الحرارية، كل ذلك يساعد بنسبة كبيرة على زيادة الوزن، يمكنك استخدامها من خلال إضافتها إلى الطعام.

الشوكولاتة الداكنة

تتضمن الشوكولاتة على 581 سعرة حرارية مع كمية كبيرة من مضادات للأكسدة والألياف، لذلك تكون خيارا ملائما لمن يريدون زيادة الوزن في وقت قصير.

الألبان والأجبان كاملة الدسم

تعد الألبان والأجبان كاملة الدسم من أكثر الأطعمة التي تتضمن على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، طعمها رائع للغاية، يعمل على زيادة الوزن.

البيض

يتضمن البيض على نسبة كبيرة من البروتين التي تساعد على زيادة وزن الجسم.

السلمون والأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية من أكثر المصادر التي تعطي بروتين الجسم ودهون صحية، شريحة السلمون تقدر بحوالي 350 سعرة حرارية، كما تتضمن الأسماك الدهنية على أحماض دهنية اوميجا 3.