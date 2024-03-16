“الحق ذاكر ولم المنهج” .. موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد عقد امتحانات صفوف النقل 2024 والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024، أكدت الوزارة أيضًا أنه تم إجراء تعديلات على جدول امتحانات الترم الثاني لعام 2024، وذلك بما يتضمن امتحانات صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية.

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالاشارة إلى أنه تم تغيير مواعيد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أجل مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، مؤكدة على ذلك عدم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل يوم 4 مايو القادم.

موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتوضيح أنه تم تعديل مواعيد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني، لكي يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يبدأ من 8 مايو القادم بعد أن كان 25 مايو 2024.

ما هي ضوابط الرقابة على امتحانات الشهادة الإعدادية 2024؟

يجب الحفاظ على سرية الأسئلة والقيام بوضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح الأظرف وتوزيع الأسئلة على الطلاب.

يجب منع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكتروينة للجان الامتحانات.

يجب أن يتم منع الغش بكل الأساليب بالطرق القانونية.

يجب أن يتم ترك مسافة بين كل طالب وصديقه.

يجب على الطالب الإلتزام باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.

يجب التأكد من توفير طفايات الحريق، حيث يجب أن تكون صالحة للاستخدام.

يجب تأمين غرفة لجنة النظام والمراقبة من الحريق.

متى موعد امتحان الثانوية العامة 2024؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في 22 يونيو القادم، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل موعد امتحان الثانوية العامة 2024، والذي كان تبعاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 15 يونيو القادم أى أنه تم تأجيله لمدة اسبوعين، حيث تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 موحدة في كل أنحاء الجمهورية وسوف يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة.