تردد قناة المسار الليبية 2024 Almasar Tv لمتابعة مسلسل شط الحرية بجودة عالية

تعتبر قناة المسار من بين القنوات الليبية المهمة التي تقدم محتوى باللغة العربية، وتركز بشكل خاص على تغطية الأخبار والأحداث السياسية في ليبيا، كما تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجذب متابعين من مختلف الدول حول العالم، حيث تسعى القناة جاهدة للمشاركة في تغطية الأحداث الدولية ونقلها بمصداقية وشفافية، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة وأكبر عدد من المشاهدين في العالم العربي، كما تسعى القناة أيضًا إلى التطوير المستمر والتحديث من أجل الوصول إلى مستوى عالمي وجذب متابعة أوسع في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة المسار الليبية على النايل سات 2024



القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

تردد قناة المسار الليبية على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 10873.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة المسار الليبية 2024

يبحث عن التردد وعن طريقة ضبط القناة الكثير من عشاق القناة والمحتوي الذي يتم تقديمه من خلالها، ومن خطوات ضبط القناة الآتي:

القيام بالضغط علي زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بجهاز الأستقبال لديك.

القيام بالضغط علي إضافة تردد جديد.

القيام بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

القيام بكتابة التردد التالي 10873.

القيام بكتابة معدل الترميز وهو 27500.

القيام بكتابة معدل الخطأ ¾.

في النهاية القيام بتحديد الأستقطاب ويكون عمودي.

ما هي مميزات قناة المسار الليبية ؟

تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج المميزة والأسلامية والحوارية والهدف من ذلك هو جذب ملايين المشاهدات، بالإضافة إلى أنها تتميز ببعض المميزات الأخرى، مثل: