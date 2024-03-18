هتقبضوا كمان كام يوم .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية بالكشف عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي من ضمن حزمة اجتماعية جديدة أقرتها وزارة المالية على أن يبدأ الصرف من يوم الخميس 21 مارس حتى الأربعاء 27 مارس، وقامت وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وكذلك الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه بشكل شهري من أجل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه من أجل شاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه من أجل شاغلي درجات المدير العام.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألف و200 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها تصل إلى 10 آلاف و200 جنيه.

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها تصل إلى 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها تصل إلى 8200 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية تصل إلى 8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة تصل إلى 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة تصل إلى 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة تصل إلى 6500 جنيه.

ب مرتبات الدرجة السادسة تصل إلى 6000 جنيه.

قيمة الأجر المتغير

قامت وزارة المالية بالتوضيح أن قيمة الأجر المكمل أو المتغير الذي يضاف إلى الراتب الأساسي موزعة على أجر وعلاوات، ويكون الأجر المتغير على حسب الدرجات الوظيفية مثل:

مبلغ 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.

مبلغ 550 جنيه لشاغلي الدرجة الخامسة.

مبلغ 600 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة.

مبلغ 650 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة.

مبلغ 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.

مبلغ 750 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.

مبلغ 800 جنيه لشاغلي درجة المدير العام.

مبلغ 850 جنيه لشاغلي الدرجة العالية.

مبلغ 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

يمكن للعاملين في قطاعات الدولة استلام مرتباتهم لشهر مارس 2024، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، من خلال عدة وسائل مختلفة للصرف، عن طريق البنوك المحلية أو فروع البريد المصري الموزعة في جميع أنحاء البلاد، أو ماكينات الصرف الآلي “ATM”.