“هتقبض قبل العيد”.. زيادة جديدة 15% لأصحاب المعاشات .. موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024

مع بداية كل شهر يتساءل الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها عن موعد صرف المعاشات ولكن يزداد التساؤل هذا الشهر، حيث يختلف شهر أبريل من هذا العام بسبب قرب عيد الفطر المبارك 2024 ولذلك يزداد التساؤل حول موعد الصرف.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة المالية، من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل 2024 في بداية الشهر، حيث تستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام، ومن المتوقع أن تنتهي عملية صرف المرتبات في اليوم السادس من إبريل 2024.

زيادة المعاشات في شهر إبريل 2024

قام أصحاب المعاشات وكل المستفيدين بصرف الزيادة الجديدة لأول مرة في شهر مارس الحالي، وجاء ذلك تبعاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش الأساسي بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه مصري والتي استفاد منها أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

قيمة الزيادة الجديدة لمعاشات شهر إبريل 2024

صاحب المعاش الذي يحصل على مرتب 1300 جنيه سوف يصبح 1495 جنيه.

صاحب المعاش الذي يحصل على مرتب 1500 جنيه سوف يصبح 1725 جنيه.

صاحب المعاش الذي يحصل على مرتب 2000 جنيه سوف يصبح 2300 جنيه.

صاحب المعاش الذي يحصل على مرتب 2500 جنيه سوف يصبح 2875 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2024