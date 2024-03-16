“لولو يا لولو وينك يا لولو” تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها ودلع عيالك..!!

قناة وناسة للأطفال هي قناة عربية متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال من مختلف الأعمار. تأسست القناة عام 2008، وتبث على مدار الساعة على مختلف الأقمار الصناعية،وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسه الجديد فقط تابوا معنا.

محتوي قناة وناسه

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، تشمل:

أغاني الأطفال: تقدم القناة مجموعة كبيرة من أغاني الأطفال العربية والعالمية، مع رسوم متحركة جذابة.

مسلسلات الأطفال: تعرض على القناة مسلسلات كرتونية هادفة تعلم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة.

البرامج التعليمية: تقدم القناة برامج تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على تعلم مختلف المهارات.

الألعاب والمسابقات: تنظم القناة ألعاب ومسابقات تفاعلية تساعد الأطفال على الاستمتاع وقضاء وقت ممتع.

مميزات قناة وناسة

المحتوى المتنوع: تقدم القناة محتوى متنوع يلبي احتياجات جميع الأطفال من مختلف الأعمار. الجودة العالية:تتميز برامج القناة بجودة عالية من حيث الصورة والصوت. القيم والأخلاق: تركز القناة على تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة. الترفيه: تقدم القناة محتوى ترفيهي ممتع يساعد الأطفال على الاستمتاع وقضاء وقت ممتع.

تردد قناة وناسه على نايل سات

وفي السطور القليلة القادمة سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه الجديد بأعلى جودة ممكنة:

التردد هو 11470.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معامل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد هو 11270.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي.

كيفية استقبال قناة وناسة أطفال على أنظمة الأقمار الصناعية المتعددة.