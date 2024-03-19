هاتف Honor X7 من شركة هونر بأربع كاميرات خلفية وبطارية 5000 مللي أمبير

دومًا ما تدخل شركة هونر Honor السباق مع نظائرها من شركات الأجهزة الذكية وتارات كثيرة تفوز تلك الشركة في هذا السباق، فلا سيما أنها تعطي منتجاتها من الهواتف المحمولة عدد كبير من المزايا الغير مسبوقة فهي تحافظ دائمًا على أن تكون ضمن أول الشركات التي تُطلب منتجاتها بشدة، وتضع في هواتفها عدد من المميزات والتقنيات الفنية التي ليس لها نظير في غيرها من الهواتف، ومن ضمن هواتف تلك الشركة سيكون صدد حديثنا اليوم عن مواصفات Honor x7، هذا الهاتف الذي غزا الأسواق مؤخرًا وأصبح الطلب عليه كثير مدة من الزمن فهو يمتاز ببطارية يصل معدل قدرتها إلى 5000 مللي أمبير وقدرة شحن سريعة تصل إلى 22,5، وفيما يلي سنتعرف المزيد والمزيد عن هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Honor x7

تأتي مواصفات هاتف هونر Honor X7 كما يلي:

الشاشة وهي من نوع IPS LCD وتتواجد بمساحة 6.74 بوصة، كما تدعم أبضًا معدل التحديث الـ 90Hz.

الكاميرا الأمامية في هاتف هونر اكس7 بدقة 8 ميجا بكسل، وحجم فتَحة العدسة فيها (F/2).

والكاميرا الخلفية في هذا الجهاز تكون كاميرا رباعية: حيث إن الكاميرا الأولى تكون بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة مقدارها (8.F/1) وهي الكاميرا الرئيسية. وأما الكاميرا الثانية في الجهاز فهي توجد بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة مقدارها (F/2.2) وهي الكاميرا المختصة بالتصوير الواسع. والكاميرا الثالثة فهي توجد بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة مقدارها (F/2.4) وهي المختصة بالماكرو. وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة مقداها (F/2.4) وهي الكاميرا التي تختص بالعزل، كما يوجد في الجهاز فلاش أحادي نوعه ليد فلاش.

