رسميا spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم المحافظات عبر مظلتي

لينك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أنها تعد الجهة المنوطة بتحديد الفائزين بهذا الدعم، حيث تقوم الوزارة في كل فترة بتقديم المساعدات المالية لعدد كبير من المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج من أجل تمكينهم من تحسين معيشتهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الوجبة الأخيرة خلال ساعات قليلة

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الفئات التي ستكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والمخصص لها هذا الدعم مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وغير القادرين على العمل وأصحاب الأمراض وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوضحت الشروط اللازم توافرها لاستحقاق الدعم، حتى يتم قبولهم للحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون صاحب الطلب عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل أراضي الدولة العراقية.

يجب ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب ألا يكون مالكًا لأي أصول عقارية أو ممتلكات باهظة مسجلة باسمه.

يجب ألا يكون مستفيدًا من أي برامج دعم اجتماعية تقدمها الدولة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، من خلال الروابط المعتمدة من قبل الوزارة واتباع هذه الخطوات البسيطة: