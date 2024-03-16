الآن pdf رابط مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

ينتظر الشعب العراقي بشغف معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خاصةً لمعرفة المستحقين للوجبة السابعة من هذا الدعم، ويأتي هذا الدعم كجهد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة الفئات المحتاجة والفقيرة التي تستوفي الشروط المحددة، وتم التأكيد من قبل الوزارة على أن عملية فحص الطلبات تتم بأقصى درجات الدقة لضمان استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة في الساعات القادمة، ويمكن الاستعلام عن الأسماء بشكل فوري وإلكتروني.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية أن عملية الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ستتم في الساعات القليلة القادمة، وذلك بهدف تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم خلال شهر رمضان الحالي، وقد خضعت طلبات المتقدمين لمراجعة والتدقيق والقيام بزيارات ميدانية للتحقق من أحقية المتقدمين للدعم وفقا للشروط المعلن عنها سابقا من قبل الوزارة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إن عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 تتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مظلتي.

إذا كنت تمتلك حسابًا مسبقًا، قم بإدخال بيانات الدخول. أما إذا كنت لا تمتلك حسابًا، اتبع الخطوات لإنشاء حساب جديد.

و بعد تسجيل الدخول، اختر الخيار الخاص بالرعاية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية.

انقر بعد ذلك على كلمة “استعلام”.

قم بإدخال اسم المتقدم والرقم القومي.

اضغط بعد ذلك على زر “استعلام” للتحقق مما إذا كان اسم المتقدم ظاهرًا في كشوفات المقبولين بعد اعتماد النتيجة.

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة ستمكنك من الاستعلام عن التحقق من مدى قبولك بالرعاية الاجتماعية بعد اعتماد الكشوفات، وإذا لم تجد اسمك ضمن المقبولين يعني ذلك أنك غير مؤهلا للقبول ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

يمكنك استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميلها على جهازك في ثواني من خلال اتباع الخطوات السابقة، ومن المقرر أن يتم الاعلان عنها قريبا ليتم صرف الدعم للمستحقين من خلال الجهات الرسمية.

مازال البحث مستمر عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تعد أهم ما يشغل بال المواطنين بالعراق، ومن المقرر أن يتم صرف الدعم قريبا لكافة المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط قبل حلول عيد الفطر المبارك، ليتمكن المواطنين من شراء ما يريدون.