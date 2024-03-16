“جددها هُنـــــا anem.dz“ كيفية تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل

يتساءل عدد كبير من السيدات التي تستفيد من منحة البطالة في الجزائر عن موعد تجديد المنحة، يتم صرف المنحة للسيدات والرجال الذين ليس لديهم فرص عمل ثابتة أو راتب ثابت وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية هادئة، ولكن يجب العلم أنه يتم توفير المنحة على حسب مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكن أيضا رابط الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تجديد المنحة.

الوكالة الوطنية للتشغيل تجديد منحة البطالة

يجب العلم أنه يتم تجديد المنحة كل 6 شهور، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بإطلاق الخطوات اللازم اتباعها من أجل تجديد المنحة وهي كالتالي:

أولا يجب على المستفيدة زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل بالجزائر. من القائمة يرجى اختيار منحة المرأة الماكثة في البيت. يجب تحديد المحافظة التابع لها المستفيدة. قومي بملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يجب إرفاق جميع الأوراق المطلوبة. أخيرا يجب النقر على خانة تسجيل الطلب وسوف يتم تجديد المنحة على فور عقب التحقق من البيانات.

شروط الحصول على منحة البطالة للمرأة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة وهي: