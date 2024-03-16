“وقتاش أجازة الطلاب“ موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر.. وزارة التربية الوطنية توضح

يتساءل عدد كبير من الطلاب داخل الجزائر عن موعد بداية عطلة الربيع وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة من التعليم والاختبارات وبناء على ذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن موعد إطلاق بداية إجازة الربيع، كما أوضحت أيضا جميع الإجازات التي سوف يحصل عليها الطالب على مدار العام الدراسي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة الربيع

يجب العلم أنه يتم فرض إجازة مدتها تصل حتى 18 يوم ما بين الفصول الدراسية داخل دولة للجزائر وذلك حتى يكون الطالب على أتم الاستعداد الدراسة مرة أخرى، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يكون أول يوم في إجازة الربيع هو 21 من شهر مارس وتستمر حتى 18 يوم لتنتهي يوم 7 إبريل 2024.

رزنامة العطل المدرسية في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بالتوضيح عن العطل المدرسية والجدير بالذكر أن الإجازة الصيفية هي أطول إجازة يحصل عليها الطالب وذلك لأنها تبدأ مع نهاية العام الدراسي وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تكون مواعيد العطل المدرسية كالتالي: