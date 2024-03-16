الوجبة السابعة ظهرت؟.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

يرغب العديد من المواطنين في معرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لهذا العام، وهذه الرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وكان من المفترض أن يتم إطلاقها في شهر يناير ولكن تم تأجيلها بسبب الازدحام الشديد على مكاتب الرعاية الصحية، وأكدت الوزارة أن الوجبة جاهزة تماما للرفع على منصة مظلتي، ويمكنك معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية السابعة وذلك باتباع مجموعة من الخطوات، ونذكر لكم تفاصيل أكثر بشأن هذا الأمر من خلال مقالنا فتابعونا.

الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تم الإعلان من قبل الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن هذه العملية وهي إطلاق أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة تتم بعدة مراحل قبل الإعلان عنها، ومن أهم هذه المراحل أنه يتم التدقيق في حالة المتقدم المالية، والتأكد من عدم حدوث أي تغير في حالتهم الاجتماعية أو في الدخل الخاص بهم، والهدف من ذلك هو شمول الأشخاص الأشد احتياجا وإعطاء أكثر الأشخاص استحقاقا.

خطوات معرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ومعرفة ما إذا كان أسمك ضمن أسم هؤلاء أم لا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء في خلال ساعات قليلة وذلك لأن الوجبة جاهزة تماما للرفع كما تم ذكر ذلك، ونذكر لكم هذه الخطوات من خلال التالي:

قم بالدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بفتح منصة مظلتي.

انقر على أيقونة” هيئة الحماية الاجتماعية”.

قم بالنقر على” الوجبة السابعة”.

اختر المحافظة التابع لها الشخص المستفيد بالوجبة.

انقر على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf.

ابحث في هذه الكشوفات برقم الهوية الخاص بالمستفيد.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما نص على الأتي:-