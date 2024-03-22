“هُنـــــا fnpos.dz“ كيفية التسجيل في الاعانة المالية fnpos في الجزائر 2024 والشروط

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الاعانة المالية fnpos وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للمواطنين الذين يعيشوا داخل الأماكن الريفية في الجزائر من قبل الحكومة وذلك من أجل تحسين الحياة وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يتم صرف الدعم وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على الدعم.

الاعانة المالية fnpos

وفقا لما صرحت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أنه اقترب موعد فتح التسجيل على الدعم والذي تصل قيمته حتى 500 ألف دينار جزائري، للتسجيل في السكن الريفي يرجى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

شروط التسجيل في السكن الريفي بالجزائر

قامت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها وذلك من أجل التسجيل على السكن وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم مسجل في المنصة لمدة لا تقل عن 3 أعوام، وفي حالة التقاعد وشطب المتقدم من المنصة يجب أن يكون ذلك تم في فترة لا تقل عن 3 أعوام.

يشترط أن يكون المتقدم تم تاريخه منذ يوم 1 من يناير عام 2016.

يجب أن يكون المبنى غير منتهي من أعمال الأسقف والأرضيات والحوائط الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تلبيس الحوائط الداخلية والخارجية.

يشترط أن يكون المتقدم قد استفاد من الشطر الأول من المساعدة التي تم إطلاقها من البنك الوطني للسكن.

يجب أن يكون المبنى مكون من دور واحد فقط، كما يجب أيضا أن يكون لديه رخصة بناء.

يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يتعدى 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور داخل الجزائر.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في السكن الريفي

يجب على المتقدم تقديم الأوراق التالية: