هنا رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات pdf الوجبة الأخيرة لدى منصة مظلتي 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات لهذا العام قد تزايد عليها البحث بسبب تأخرها من خلال وزارة العمل ولكن للعلم قدمت وزارة العمل العراقية خدمة تتيح للمواطنين العراقيين الاستعلام عن جميع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في البلاد تتم هذه الخدمة عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يتم الاستعانة بتلك الموقع الإلكتروني الرسمي لعرض النتائج لجميع المحافظات العراقية والتعرف على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية حيث بفضل هذه الخدمة المبتكرة يمكن الآن للمتقدمين العراقيين والعراقيات الاطلاع على تفاصيل المستفيدين عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق عبر الإنترنت، كما يمكن للمواطن والمواطنة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح لكم الطريقة الصحيحة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.

كيف يمكنني معرفة أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية 2024

الآن يتطلع العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات إلى معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في جميع أنحاء العراق وفي جميع المحافظات العراقية ولكن الوزارة لم تعلن النتائج النهائية حتى الآن ولكن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم باختيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بناءً على توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على الدعم من الوزارة ولكن وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من خلال منصة “مظلتي” في حال ظهور النتيجة النهائية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يرغب الكثير من المواطنين العراقيين البحث عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق الفترة الراهنة ولكن يتطلب ذلك إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي تأخر عن عرض النتيجة النهائية لتلك الأسماء المقبولة في عموم العراق وقد وفرت خدمة الاستعلام للتعرف على الطريقة المستخدمة عند ظهورها لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات كالآتي:

شرط أساسي على جميع المتقدمين الدخول إلى منصة مظلتي.

يجب عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يجب عليك اختيار طلب تعبئة نموذج الاستعلام من منصة مظلتي الإلكترونية.

سجل بعدها جميع البيانات المطلوبة.

بما في ذلك تحديد المحافظة وتحديد الدفعة السابعة من الموقع الرسمي بالمنصة.

اضغط على زر الاستعلام وستظهر لك أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق في حالة ظهورها من قبل الوزارة.

ما هي شروط قبول طلب دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق