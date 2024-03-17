اعرف {تعديل قانون الإيجار القديم} وأعمل حسابك علشان ما تلاقيش نفسك بره البيت

تعديل قانون الإيجار القديم الذي ينص على زيادة قيمة الإيجار، حيث انتشر خبر بأن هناك تعديلات في القانون الخاص بالإيجار القديم ولذلك يبحث العديد من الأشخاص عن هذه التعديلات بالإضافة إلى أن التعديلات شملت مواعيد الإخلاء، كما أوضحت القانون الخاص بالتسكين وهذه التعديلات حصلت على موافقة مجلس النواب بالإضافة إلى تصديق من رئيس الجمهورية.

تعديل قانون الإيجار القديم

قامت الحكومة المصرية بإصدار بعض القوانين التي تخص الإيجار القديم، حيث مع الزيادات في الرسوم للمنشآت بالإضافة إلى رسوم الإمدادات مثل الكهرباء والماء وأيضًا الغاز، قررت الحكومة زيادة الإيجارات القديمة وتحديد مواعيد الإخلاء للمنزل ووضعت بعض القوانين التي من شأنها تنظيم الإيجار والسكن وأيضًا الاستخدامات للمكان المستأجر، ولكن هناك بعض الفئات مثل المستأجرين وأيضًا المحال التجارية لا تخضع لهذا القانون إلا إذا قد تم تحديد أن يكون هناك زيادة من الحكومة وعند انتهاء مدة الإيجار أو مخالفة أي قانون من قوانين الإيجار تعود الملكية إلى صاحب العقار وعند رفض المستأجر يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء.

التعديلات في قانون الإيجار القديم

هناك العديد من التعديلات التي أقرتها الحكومة المصرية على المواطنين، وتكون هذه التعديلات كما يلي: