لو هتطلع باسبور اعرف رسوم استخراج جواز السفر الجديد| الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2024

رسوم استخراج جواز السفر الجديد التي وافق عليها مجلس النواب وأيضًا رئيس الجمهورية، حيث أن الدولة قد أقرت قانون جديد لاستخراج جوازات السفر بالإضافة إلى توفير إمكانية استخراج جواز السفر إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية، كما تحرص الدولة على أن يضاف رسوم تأمينية للأشخاص الراغبين في استخراجه وقد ارتفعت قيمة الرسوم لتصل إلى 1000 جنيهًا.

رسوم استخراج جواز السفر الجديد

هناك بعض التعديلات التي أقرها مجلس النواب على جوازات السفر، وتكون تفاصيل التعديلات الجديدة كما يلي:

جواز السفر يصدر بموافقة من وزارة الخارجية بالإضافة إلى وزارة الداخلية.

يوجد تحديد لعدد سنوات جواز السفر، كما هناك تحديد رسوم مقابل الخدمة التي يريدها المستفيد.

رسوم جواز السفر لا تتخطى مبلغ 1500 جنيهًا، حيث أن جواز السفر العادي تكلفته 900 جنيهًا واستخراجه يكون خلال 3 أيام.

أما جواز السفر المستعجل الذي يحصل عليه المواطن في نفس اليوم تكون تكلفته 1450 جنيهًا.

هناك بعض الرسوم الادارية التي يلزم أن يدفعها المواطن من أجل استخراج جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024

حددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر، وتكون هذه الأوراق كما يلي: