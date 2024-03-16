سر الجمال الدائم ماسك النشا وماء الورد الطبيعي يفتح البشرة ويزيل التجاعيد للأبد

يعتبر ماسك النشا وماء الورد من أفضل وأحسن المسكات الطبيعية التي تساعد على ترطيب وتنعيم وتفتيح البشرة بشكل رائع، ويعمل على تجديد خلايا البشرة الميتة ويمنع ظهور حب الشباب والبثور السوداء، وهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تفتيح التصبغات الجلدية الناتجة عن حروق الشمس، كما يساعد على توحيد لون البشرة ويفتح البقع السوداء ويزيل النمش والكلف نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا وماء الورد لتبييض البشرة

يحتوي الماسك على مكونات طبيعية أمنة تمامًا على البشرة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا وماء الورد لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء فارغ ونضع به جميع المكونات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تتجانس تمامًا. نقوم بغسل الوجه ونجففه جيدًا بواسطة منشفة قطنية. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة خمس دقائق. نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. نكرر عمل الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة صافية وجميلة طول العمر.

ماسك النشا والزبادي لشد التجاعيد

نقوم بخلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من عسل النحل، وملعقة كبيرة من النشا، ثم نقلبهم مع بعض بشكل جيد، بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية لمدة خمس دقائق حتى نساعد على إزالة التجاعيد والاسمرار للأبد، ونشطف الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة من أول استخدام.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على العديد من الفوائد الرائعة لصحة البشرة وجمالها وهي كما يلي: –