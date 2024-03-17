امتى الزيادة هتنزل..موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الرئاسية إبريل 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم الوزارة بتحديث مواعيد صرف المعاش حتى يعرف المواطنين موعد نزول المعاش في الحساب البنكي ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في مبلغ المعاش بحوالي 15%، ويحصل على معاش تكافل وكرامة حوالي 5.2 مليون أسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف معاش شهر مارس 2024، وتكون تفاصيل المعاش كالتالي:

يصرف المعاش شهريًا في يوم 15 من مارس 2024.

الزيادة التي تضاف إلى مبلغ المعاش ستكون حوالي 15% من قيمة المبلغ، حيث وصل مجموع الزيادة إلى 55% من المعاش.

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الطريقة التي يمكن عبرها التقديم على معاش تكافل وكرامة، وتكون خطوات التقديم كما يلي:

زيارة بوابة برنامج تكافل وكرامة.

اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

انقر استعلام.

بعدها ستظهر تفاصيل المعاش بالإضافة إلى موعد نزوله في حساب المستفيد.

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط من أجل القبول في دعم معاش تكافل وكرامة، وتكون الشروط كما يلي: