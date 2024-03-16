وصفات طبيعية لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد قبل العيد

تحرص العديد من النساء والفتيات على عمل وصفات طبيعية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد، حيث تعمل هذه الوصفات الطبيعية على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، وتمنع نمو البكتيريا والفطريات داخل المسام المفتوحة التي تسبب ظهور البثور السوداء وحب الشباب، وهي رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وتعطي للبشرة الترطيب وتحافظ عليها من الجفاف وتجعلها أكثر شبابا وحيوية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل وصفات طبيعية لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد للأبد.

وصفة العسل والليمون لتبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة المنزلي الرائعة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

نقوم بخلط ملعقتين من عسل النحل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ويترك لمدة عشر دقائق حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة البشرة.

يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج في أسرع وقت.

وصفة النشا والنعناع للقضاء على التجاعيد

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الوصفة وهي كما يلي:-

نقوم بخلط ملعقتين من مغلي ورق النعناع مع ملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ويترك لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة. يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

ماسك قشور البرتقال لتبييض الوجه

نقوم بخلط ملعقتين من مطحون قشور البرتقال مع ملعقة صغيرة وزيت اللوز ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الزبادي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ويترك لمدة ٢٥ دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة البشرة.

فوائد الليمون للبشرة الدهنية

يحتوي الليمون على فوائد كبيرة للبشرة وهي كما يأتي: –