“هتزل عيال ودعمك هيزيد” وزارة التموين تُعلن عن منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد 2024

منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد، قامت وزارة التموين المصرية بتوفير إمكانية ضم المواليد الجدد على بطاقات التموين وذلك من خلال موقع منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد، ولكن يأتي ذلك مع توافر بعض الشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين والتي يجب أن تكون متوفرة بشكل كامل، وهو ما سوف نتعرف عليه بشكل مفصل من السطور التالية، فتابعونا.

منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد

نقدم لك عزيزي القارئ بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها بشكل دقيق ليتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

في البداية يتم الدخول على صفحة مصر الرقمية عبر الإنترنت.

بعد ذلك قم بإدخال معلومات حسابك المسجلة في الموقع، وإذا لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد عبر الايميل الخاص بك.

سوف يطلب منك بعد الدخول على الصفحة الرسمية لمصر الرقمية بعض المعلومات الخاصة ببطاقة التموين، عليك بإدخالها بعناية.

قم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “إضافة أفراد الأسرة الجدد”.

قم بتسجيل أسماء الأولاد المراد إدخالهم في بطاقة التموين، ويجي أن يتم إدخال الاسم بشكل رباعي.

بعد الإنتهاء من المطلوب، يتم النقر على أيقونة “إضافة”.

ما هي شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين؟

يوجد بعض الشروط التي يجب مراعاتها وتوافرها، إذا كنت تريد إضافة أبنائك لبطاقتك التموينية، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون عدد الأفراد في البطاقة التموينية فردين فقط.

أن يكون المعاش الشهري او الراتب الشخصي لصاحب التموين لا يزيد عن 2500 جنيه.

أن يكون عمر الأبناء لا يقل عن أربعة سنوات، ولا يسمح بإضافة أكثر من فردين من الأبناء.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة موقع كيفية الدخول على منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد وكذلك أهم الشروط التي يجب توافرها ليتم الإضافة.