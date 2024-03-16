الآن على dmc الحلقة الخامسة …حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 بجودة hd

تصدرت حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024، خاصة بعد أن انطلق الماراثون الرمضاني خلال هذا الموسم، حيث إن كافة القنوات الفضائية المتميزة تقوم بعرض مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية، كما يحدث في شهر رمضان من كل عام، فإن من أبرز المسلسلات التي تم عرضها خلال العام الماضي 2023 مسلسل محمد رمضان الذي حظي على قاعدة جماهيرية كبيرة، حققه من خلالها نجاح باهر على مستوى العالم العربي، لذلك يحرص الفنان الكبير محمد رمضان على أن يتم عرض الجزء الثاني للمسلسل بنفس النجاح الذي حققه خلال الجزء الأول

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

بناء على التساؤلات العديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني لرمضان 2024، أجابه محمد رمضان عبر موقعه الرسمي منصة إكس مؤكدا على أنه لم يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2024، نتيجة أنه لم يتم الانتهاء من كتابة السيناريو لرفض المخرج الكبير محمد سامي عن بعض لقطات ومشاهد في السيناريو، لذلك أوضح خلال تصريحه أن استكمال السيناريو يتطلب الكثير من الوقت حتى يحقق المسلسل نجاحا باهرا مثلما حصل في الجزء الأول.

القنوات الناقلة من مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

من أبرز القنوات التي تبث حلقات مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، قناة DMC، وهذه القناة يمكنك تحميلها على جهازك عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط تردد القناة 12092، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ ⅚.، بينما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال ضبط تردد القناة 11449، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز27500.

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول رمضان 2023

تصدر مسلسل جعفر العمدة رمضان الماضي أفضل المسلسلات الرمضانية التي شاركت خلال الموسم، حيث شهد المسلسل نجاحاً كبيراً واستطاع أن يبني قاعدة جماهيرية ضخمة، ويرجع ذلك إلى قصته الشيقة المليئة بالإثارة، وكذلك لضمه مجموعة من كِبار النجوم أبرزهم الآتي: