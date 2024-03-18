“التحديث الأخير” .. طريقة تحميل لعبة جاتا سان أندرياس الأصلية GTA San Andreas على الأندرويد.. واستمتع بأقوى المغامرات

أصبحت لعبة جاتا سان أندرياس للأندرويد مشهورة بسرعة كبيرة جداً على مستوى العالم، حيث تمكنت من جمع ملايين اللاعبين وذلك بفضل الأجزاء السابقة للعبة والمتعة التي يجدها اللاعبين داخل اللعبة، بالإضافة إلى الرسومات والجرافيكس التي تجذب اللاعب لكى تعطيه إحساس أنه جزء من اللعبة، وبدأت اللعبة في بداية الأمر على أنها مختصة بمنصات الألعاب الشهيرة مثل بلاي ستيشن والكمبيوتر ولكن للتسهيل على اللاعبين ولكي يتمكنوا من اللعب في أي مكان قامت شركة روكساتر نورث بتصميم جزء جديد يدعم التشغيل على منصات الهواتف الأندرويد.

كيفية تحميل وتثبيت لعبة جاتا سان اندرياس

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها لكي يمكنك تحميل لعبة جاتا سان أندرياس وهي غير مختلفة أي لعبة أخرى، ومن تلك الخطوات الآتي:

أولاً: تحميل لعبة جاتا سان أندرياس للهاتف مجاناً apk وتثبيتها على هاتفك وعدم فتح التطبيق مطلقاً.

ثانياً: القيام بتحميل ملف داتا اللعبة obb ثم القيام بفك الضغط عن طريق برامج فك الضغط لكي يصبح الملف جاهز، بعد ذلك عند القيام بالدخول إليه مره أخرى سوف تجد نفس الملف بنفس الاسم.

ثالثاً: يجب القيام بنقل ملف اللعبة إلى ملف بداخل الملفات في الهاتف يسمى Android، وسوف تجد بداخلة الكثير من الملفات، قم بالبحث عن ملف Obb ووضع ملف اللعبة بداخلة.

رابعاً: في النهاية وأخيراً انتقل إلى ملف اللعبة من واجهة الهاتف، ثم قم بفتحها وسوف تفتح لعبة جاتا سان أندرياس على الأندرويد بكل سهولة.

مميزات لعبة جاتا سان أندرياس

من أكثر ما يميز اللعبة هي المهام التي تحتوي عليها اللعبة، بالإضافة إلى بعض المميزات التي تجعل تجربة اللعبة فريدة ومميزة، ومن هذه المميزات الآتي: