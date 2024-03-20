مديرية المرور العامة الغرامات بالعراقur.gov.iq كيفية سداد غرامة المخالفات المرورية

موقع مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق ننقله لكم، حيث يمكنك من خلال موقع مديرية المرور العامة التعرف على كل ما تم توقيعه وتسجيله من مخالفات مرورية، كما يمكن أيضًا لكل مواطن في العراق اتباع خطوات إلكترونية بسيطة تيسر من سداد قيمة الغرامات وذلك منعًا للتكدس والزحام في إدارات المرور، وهو ما قد تم تيسيره من قبل وزارة الداخلية من أجل سلاسة إتمام كل إجراءات معرفة المخالفات وسداد الغرامات وفيما يلي أهم خطوات الاستعلام عن الغرامات.

موقع مديرية المرور العامة الغرامات بالعراق

يتيح موقع مديرية المرور أبرز ضوابط معرفة الغرامات وسدادها بعد معرفة المخالفات المرورية أنه يجب أن يقوم الشخص بتقديم الرخصة الخاصة بالقيادة، وتوفير الإيصال الخاص بالسداد، وسداد القيمة المالية المطلوبة عبر الوسيلة الأكثر ملاءمة للدفع، ويمكن متابعة ما يلي للاستعلام عما تم تسجيله من مخالفات كما يلي:

بمنصة مديرية المرور العامة وذلك ما يتم بشكل سريع وعبر الإنترنت حيث يمكنك أن تسجل الدخول للموقع ومن ثم يتم إدخال كل بيانات تسجيل الدخول، ثم نقر مربع تسجيل. تستطيع أن تتوجه إلى الموقع الرسمي الخاصوذلك ما يتم بشكل سريع وعبر الإنترنت حيث يمكنك أن تسجل الدخول للموقع ومن ثم يتم إدخال كل بيانات تسجيل الدخول، ثم نقر مربع تسجيل.

الخطوة التالية هي كتابة جميع البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول ومن ثم يتم النقر على استعلام حول المخالفة المرورية

بعد مراجعة ما تم تقوم بتعبئته من أي معلومات تتعلق بالسيارة يمكنك أن تتعرف على المخالفات التي تم تسجيلها.

كيفية سداد غرامة المخالفات المرورية

من الممكن أن تقوم بسداد قيمة المخالفة المرورية بمتابعة ما يلي: