استمارة الحصول على البطاقة الوطنية 2024 كم تكلفة إصدار البطاقه الوطنيه الموحدة؟

التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة متاح، ويبحث الجميع عن حجز موعد البطاقة الوطنية عبر مديرية الشئون، يستطيع كل مواطن في العراق أن يقوم بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، وذلك من خلال البوابة الخدمية التي قد أتاحتها وزارة الداخلية، وذلك من أجل إتمام جميع الشؤون الخاصة بعملية التقديم على البطاقة الوطنية وإصدارها حيث أن البطاقات الوطنية هي البديلة عن الوثائق أو أي أوراق ومستندات إثبات، ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد يسرت جميع الخطوات التي يمكن من خلالها بدء حجز وإصدار تلك البطاقات وهو ما يتم أيضا من خلال البطاقات، وفيما يلي رابط الحجز وأهم ما يجب أن يكون بحوزة المواطن من الأوراق والمستندات المطلوبة.

التقديم على البطاقة الوطنية

ادخل لموقع دائرة البطاقات الوطنية الموحدة ومن ثم اختر مربع الخدمات الإلكترونية، ثم بعد ذلك يجب أن تقوم بملء جميع البيانات ومن بينها الاسم ورقم الهوية، ثم رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

اختر المحافظة ثم حدد هل تحتاج لإصدار بطاقة جديدة، أو تحديث للبيانات أو بدل فاقد.

بعد ذلك يمكنك أن تحدد التاريخ والتوقيت الملائمين، ثم راجع كافة البيانات.

انقر على حجز ثم اضغط على طباعة موعد.

الاوراق المستندات المطلوبة لاستلام البطاقات الوطنية الموحدة

لا بد وأن تتوفر تلك المستندات الآتية:

نسخة من مستند الهوية الوطنية المتوفرة مع المواطن.

إثبات محل الإقامة

صورة الشخص ويجب أن تكون حديثة.

كم تكلفة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة؟

تم تحديد التكلفة الخاصة بإصدار تلك البطاقات ووفق ما ينص عليه القانون العراقي في هذا التوقيت الراهن فإصدار البطاقة يتطلب مبلغ 5000 دينار، ومدة استلامها تتوقف على مدى استكمال الإجراءات وملء الاستمارة، حيث يتطلب من ثلاثة لخمسة أيام من أجل المعاينة، ويتم اصدار البطاقة الوطنية خلال فترة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأكثر.