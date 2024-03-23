خدمة العراق هويتي 2024 مواعيد استقبال المستفيدين عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت الجهات المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتبع حكومة العراق، عن إطلاقها خدمة العراق هويتي إذ تعد تلك الخدمة هي واحدة من بين أهم الخدمات التي تم العمل بشكل كبير على تطويرها لتكون متاحة وموجهة لجميع المستفيدين والحاصلين على راتب ودعم من نظام الحماية والرعاية الاجتماعية، ولجميع المشمولين بالدعم حيث أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا الأربعاء الماضي من خلال الوزير أحمد الأسدي عن أن أهمية إطلاق تلك الخدمة قد جاءت من أجل إصدار بطاقة الهوية الوطنية الموحدة بشكل مجاني، لجميع المشمولين بنظام دعم الرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك ما يتم من خلال التنسيق مع الفريق الخاص بالتواصل الإلكتروني بمكتب رئيس الوزراء.

خدمة العراق هويتي

نتعرف بالتفصيل على أبرز المعلومات حول تلك الخدمة المقدمة للكثير من المستفيدين من الذين تندرج أسماءهم بهيئة الحماية الاجتماعية، وقد صرح أحمد الموسوي وفق بيانه أن الخدمة المعلن عنها وهي العراق هويتي، تتضمن إصدار البطاقات الموحدة الوطنية لجميع المستفيدين من دعم الحماية الاجتماعية، وكذلك جميع أبنائهم بشكل مجاني تمامًا، وذلك لمن لم يقوموا حتى الآن بإصدار بطاقاتهم، وقد أشار إلى الأسماء التي يتم الإعلان عنها في شكل وجبات مقسمة أيضا في مجموعات من أجل استقبال المستفيدين بدائرة الأحوال المدنية في فرعها في الأعظمية، ودائرة الأحوال المدنية وذلك في فرع الرصافة.

مواعيد استقبال المستفيدين من خدمات العراق هويتي

استقبال المستفيدين سيكون من 3:00 حتى 5:00 مساء دون أيام العطلة وهي الجمعة والسبت وبداية من الأحد 10 مارس 2024 حيث يتم استقبال المستفيدين وجميع الأسر التي لم يتم إصدار بطائقهم الوطنية حتى الآن لمن يتم إعلان أسماءهم في وجبة أولى يتم نشرها من أجل مراجعة جميع الدوائر للأحوال المدنية.