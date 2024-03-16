احصلي علي تردد افضل قناة لطفلك.. تردد قناة ماجد 2024 على القمر الصناعي النايل سات وشاهد أجمل الأفلام الكرتونية

تردد قناة ماجد، من المعروف أن قنوات الأطفال عديدة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، ولكن قناة ماجد كيدز تتميز بأنها قناة عربية إماراتية متخصصة في برامج الأطفال تابعة لشبكة أبو ظبي الإعلامية، فيمكنط الحصول على أفضل قناة لأطفالك لتسليتهم في وقت الفراغ والاستفادة منها في نفس الوقت.

تردد قناة ماجد

هناك الكثير من البرامج التي تقدم في قناة ماجد، فهي من أكثر القنوات المسلية للصغار، حيث إن هذه القناة يقوم بالبحث عنها العديد من الأمهات عبر الإنترنت لمعرفة التردد الخاص بها، فتستطيع الآن تنزيل القناة من خلال ترددات التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11411.

تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ترددآخر للقناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

شخصيات قناة ماجد كيدز 2024

تهتم قناة ماجد بعرض الكثير من البرامج الترفيهية والقصص التي تدور حول حكم ونصائح مفيدة جدًا للصغار، فهي تعمل على تعليم الأطفال عادات كثيرة يستفيدو منها في كل أموره الحياتية، ويتم ذلك من خلال العرض بواسطة شخصيات محببة لدى كل من يشاهدها، ومن أبرز هذه الشخصيات هي ما يلي:

شخصية أمونة.

شخصية جيلي جام.

شخصية بن وعصام.

شخصية منصور.

شخصية النقيب خلفان.

برامج قناة ماجد 2024

أهم ما يميز هذه القناة هي أنها تهتم بعرض مجموعة من البرامج المفيدة للأطفال الصغار ومن أبرز هذه البرامج هي ما يلي:

مسلسل كسلان.

مسلسل مدرسة البنات.

مسلسل منصور.

مسلسل فندق بصل وفلفل.

مسلسل زكية الذكية.

قناة ماجد الفضائية

الجدير بالذكر أن هذه القناة تم إطلاقها لأول مرة في الإمارات وبالتحديد في أبو ظبي في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس لعام 2005، حيث أنه تم طرحها بشكل مجاني وأصبح بإمكان الكثير متابعتها دون الحاجة لدفع اشتراكات، ومن المميز في هذه القناة أنها تتيح برامجها ومسلسلات الكرتون على مدار اليوم دون انقطاع.