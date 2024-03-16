” ثبتها حالا واتفرج علي جميع المسلسلات” نزل تردد قناة mbc3 الجديد وشاهد أجمل الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية

تردد قناة mbc3، تسعى العديد من الأمهات في معرفة التردد الخاص بقناة mbc3 الجديد، فهي من أكثر القنوات التي نالت على إعجاب الصغار، وهي واحدة من قنوات أم بي سي المشهورة في الوطن العربي كله، فهي تعرض أروع المسلسلات الشيقة والممتعة للأطفال التي تعمل على زيادة مهاراته العقلية

تردد قناة mbc3

تقدم هذه القناة برامج كرتونية هادفة للأطفال، فهي تعمل على استغلال وقت فراغهم بمشاهدة محتوى كرتون هادف، فمن خلال عرض البرامج ومسلسلات الانمي المتعددة يستفيد الطفل من المحتوى الثقافي الذي يشاهده، ويتم عرض أروع المسلسلات الشيقة والممتعة للأطفال التي تعمل على زيادة مهاراته العقلية، فأحصل عليها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

هناك تردد آخر وهو:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

قناة mbc3 للأطفال

تميزت هذه القناة الشهيرة أنها نالت على إعجاب العديد من الناس، لأنها تقدم أبرز البرامج التعليمية والترفيهية الكرتونية المناسبة جدًا لعدد كبير من فئات الأطفال الصغار، فهي تساعد الطفل على تزويده بمهارات جديدة من خلال المسابقات التي تعرض بها، كما أنها تقدم مجموعة من الألعاب التي تحتاج إلى الفكر والتركيز، كما أنها تعلم الطفل العديد من القيم والعادات السليمة من خلال البرامج التربوية.

مسلسلات قناة mbc3

الآن شاهد أروع المسلسلات التي تعرض على القناة واستمتع بها، فتعرف على بعض منها على النحو التالي:

مسلسل دوريات المخالب.

مسلسل أسماك الفقاعات.

مسلسل سبايدر مان.

ما هي قنوات mbc

قناة ام بي سي مصر.

قناة mbc العربية.

قناة ام بي سي 3.

كذلك قناة mbc بوليود.

يوجد أيضا فناة ام بي سي دراما.

mbc1.

قناة mbc العراق.

في النهاية تم ذكر الترددات الخاصة بقناة mbc3، فيمكنك الآن الإطلاع عليها و تنزيلها على جهازك في المنزل، واستمتع أنت وأطفالك بمشاهدة المحتوى المفيد عليها في أي وقت.